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b1t из NAVI попал в топ-10 игроков в пистолетных раундах в 2024 году

Counter-Strike
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Серьезный показатель украинского рифлера

b1t из NAVI попал в топ-10 игроков в пистолетных раундах в 2024 году

HLTV

Новина українською

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV продолжает подводить итоги кампании 2024-го года. На этот раз HLTV опубликовали десятку лучших игроков в пистолетных раундах на крупных ивентах.

Читайте такжеБез игроков NAVI. Символическая сборная Perfect World Shanghai Major 2024.

В частности, 9-е место в этом рейтинге занял украинский рифлер Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский. Показатели игрока "Рожденных Побеждать" в этом календарном году по этому критерию составили 1,27. Это средний показатель 21-летнего киберспортсмена за 157 мап на самом высоком уровне.

Топ-10 мира лучших игроков в пистолетных раундах по версии HLTV:

b1t из NAVI попал в топ-10 игроков в пистолетных раундах в 2024 году - изображение 1
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