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Владелец NAVI: Возможно, сделал бы футбольный клуб под нашим брендом
Максима Криппа - о глобальных замыслах "Рожденных Побеждать"
Forbes Ukraine
Владелец украинской киберспортивной организации Natus Vincere Максим Криппа поделился планами на будущее.
- Что следующее собираетесь купить? Возможно, футбольный клуб?
- Не могу назвать себя ярым фанатом футбола. Возможно, сделал бы футбольный клуб под брендом NAVI. Были такие идеи, но до реализации не доходило.
Мечтаю построить NAVI-арену, война испортила планы, но впоследствии надеюсь реализуем. Теоретически от микса киберспорта с традиционным спортом, тем же футболом, можно получить синергию. Но детально, пока идет война, об этом не думал, - рассказал Криппа.
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