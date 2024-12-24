Владелец NAVI: Возможно, сделал бы футбольный клуб под нашим брендом

Владелец украинской киберспортивной организации Natus Vincere Максим Криппа поделился планами на будущее.

- Что следующее собираетесь купить? Возможно, футбольный клуб?

- Не могу назвать себя ярым фанатом футбола. Возможно, сделал бы футбольный клуб под брендом NAVI. Были такие идеи, но до реализации не доходило.

Мечтаю построить NAVI-арену, война испортила планы, но впоследствии надеюсь реализуем. Теоретически от микса киберспорта с традиционным спортом, тем же футболом, можно получить синергию. Но детально, пока идет война, об этом не думал, - рассказал Криппа.