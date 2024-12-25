  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Организация Коноплянки стала чемпионом United21 League Season 24
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организация Коноплянки стала чемпионом United21 League Season 24

Counter-Strike

В гранд-финале одолели датский коллектив

Организация Коноплянки стала чемпионом United21 League Season 24

kONO.ECF

Новина українською

В период с 8-го по 25-е декабря проходил турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - United21 League Season 24. 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

В среду, 25-го декабря прошел гранд-финал ивента. Таким образом, в решающем поединке за звание чемпиона турнира сошлись kONO.ECF и WOPA.

Читайте такжеОбъявлен старт отбора национальной лиги Украины по Dota 2

В итоге, победу праздновала украинская команда (организация Евгения Коноплянки). В частности, kONO.ECF обыграли датский коллектив со счетом 2:0 (13:5 на Ancient и 13:11 на Inferno).

За победу на чемпионате в качестве призовых kONO.ECF заработали 6 тысяч долларов.

По теме
yellow-arrow
Владелец NAVI: Возможно, сделал бы футбольный клуб под нашим брендом
yellow-arrow
b1t из NAVI попал в топ-10 игроков в пистолетных раундах в 2024 году
yellow-arrow
Команда организации Коноплянки вышла в гранд-финал United21 League Season 24
киберспорт kONO.ECF
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости