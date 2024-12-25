Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Организация Коноплянки стала чемпионом United21 League Season 24
В гранд-финале одолели датский коллектив
kONO.ECF
В период с 8-го по 25-е декабря проходил турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - United21 League Season 24. 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.
В среду, 25-го декабря прошел гранд-финал ивента. Таким образом, в решающем поединке за звание чемпиона турнира сошлись kONO.ECF и WOPA.
В итоге, победу праздновала украинская команда (организация Евгения Коноплянки). В частности, kONO.ECF обыграли датский коллектив со счетом 2:0 (13:5 на Ancient и 13:11 на Inferno).
За победу на чемпионате в качестве призовых kONO.ECF заработали 6 тысяч долларов.
Популярное сейчас
- Спортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы
- Сборная новых имен в украинском футболе. Левый защитник
- Легенда сборной Аргентины: Месси играет в деревенский футбол
- b1t из NAVI попал в топ-10 игроков в пистолетных раундах в 2024 году
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня