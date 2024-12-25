Организация Коноплянки стала чемпионом United21 League Season 24

В период с 8-го по 25-е декабря проходил турнир уровня C-Tier по дисциплине CS2 - United21 League Season 24. 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

В среду, 25-го декабря прошел гранд-финал ивента. Таким образом, в решающем поединке за звание чемпиона турнира сошлись kONO.ECF и WOPA.

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В итоге, победу праздновала украинская команда (организация Евгения Коноплянки). В частности, kONO.ECF обыграли датский коллектив со счетом 2:0 (13:5 на Ancient и 13:11 на Inferno).

За победу на чемпионате в качестве призовых kONO.ECF заработали 6 тысяч долларов.