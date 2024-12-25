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Рейтинг HLTV. NAVI и Passion UA сохранили свои позиции

Counter-Strike

Лидер также не изменился

Рейтинг HLTV. NAVI и Passion UA сохранили свои позиции

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Все команды топ-10 списка сохранили свои позиции, по сравнению с прошлой версией рейтинга. В частности, украинская команда Natus Vincere так и осталась на 3-м месте. Лидерство же в рейтинге сохранили G2.

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В свою очередь, команда организации Александра Зинченко (Passion UA) продолжает замыкать топ-25 (70 очков).

Рейтинг HLTV:

  • 1. G2 - 985
  • 2. Spirit - 962
  • 3. NAVI - 782
  • 4. Vitality - 668
  • 5. FaZe - 667
  • 6. MOUZ - 605
  • 7. The Mongolz - 431
  • 8. Heroic - 390
  • 9. Liquid - 381
  • 10. Furia - 299
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Источник:
HLTV
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