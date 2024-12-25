Рейтинг HLTV. NAVI и Passion UA сохранили свои позиции

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Все команды топ-10 списка сохранили свои позиции, по сравнению с прошлой версией рейтинга. В частности, украинская команда Natus Vincere так и осталась на 3-м месте. Лидерство же в рейтинге сохранили G2.

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В свою очередь, команда организации Александра Зинченко (Passion UA) продолжает замыкать топ-25 (70 очков).

Рейтинг HLTV: