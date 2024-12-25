Counter-Strike
Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рейтинг HLTV. NAVI и Passion UA сохранили свои позиции
Лидер также не изменился
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Все команды топ-10 списка сохранили свои позиции, по сравнению с прошлой версией рейтинга. В частности, украинская команда Natus Vincere так и осталась на 3-м месте. Лидерство же в рейтинге сохранили G2.
В свою очередь, команда организации Александра Зинченко (Passion UA) продолжает замыкать топ-25 (70 очков).
Рейтинг HLTV:
- 1. G2 - 985
- 2. Spirit - 962
- 3. NAVI - 782
- 4. Vitality - 668
- 5. FaZe - 667
- 6. MOUZ - 605
- 7. The Mongolz - 431
- 8. Heroic - 390
- 9. Liquid - 381
- 10. Furia - 299
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Спортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы
- Бущану места не нашлось. Сабо назвал тройку лучших вратарей Украины
- В Днепре "определенные серьезные проблемы" после обстрела, - мэр Филатов
- b1t из NAVI попал в топ-10 игроков в пистолетных раундах в 2024 году
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000