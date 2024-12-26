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EliGe и torzsi открыли топ-20 лучших игроков мира 2024 года
По версии HLTV
HLTV
Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.
Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года. В частности, HLTV начал публиковать свой традиционный список топ-20 лучших игроков.
Рейтинг открыли Адам "torzsi" Торзсас (MOUZ) и Джонатан "EliGE" Яблоновский (Complexity). Таким образом, венгерский и американский киберспортсмены заняли 19-е и 20-е место, соответственно.
Средний рейтинг за этот сезон torzsi составил 1,10. В свою очередь, EliGE набрал показатель 1.16
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