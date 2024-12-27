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CEO Passion UA: Сейчас есть интерес к нашим игрокам

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На игроков команды организации Зинченко есть спрос

CEO Passion UA: Сейчас есть интерес к нашим игрокам

Скріншот з Youtube-каналу GG.Кіберспорт

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Генеральный директор украинской киберспортивной организации Passion UA Артемий Рябов прокомментировал слухи на счет потенциальных трансферов игроков команды на выход.

"Сейчас у нас есть интерес к нашим игрокам. Мы общаемся с разными организациями по поводу них, но сейчас я не хочу ничего говорить, чтобы все произошло, как это должно произойти.

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Я желаю нашим игрокам только движения вперед и неважно с нами, или с другими организациями. Сейчас мы увидим как будет. Думаю, до Нового года будут новости», - рассказал CEO Passion UA.

Напомним, владельцем Passion UA является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко.

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