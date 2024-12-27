CEO Passion UA: Сейчас есть интерес к нашим игрокам

Генеральный директор украинской киберспортивной организации Passion UA Артемий Рябов прокомментировал слухи на счет потенциальных трансферов игроков команды на выход.

"Сейчас у нас есть интерес к нашим игрокам. Мы общаемся с разными организациями по поводу них, но сейчас я не хочу ничего говорить, чтобы все произошло, как это должно произойти.