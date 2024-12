Перестройка продолжается. kRaSnaL покинул Monte

Украинская киберспортивная организация Monte объявила об очередных изменениях в ростере основной команды по дисциплине CS2.

В частности, команду покинул Шимон "kRaSnaL" Мрожек. Поляк выступал за украинский коллектив с ноября 2022-го года.

За это время Шимон вместе с партнерами по Monte дошел до стадии плей-офф парижского мейджора (BLAST.tv Paris Major 2023) и стал триумфатором ESL Challenger Winter 2023.

Напомним, ранее еще один польский игрок Камиль "KEi" Петкун был переведен в запас Monte.

Today we part ways with @kRaSNaLkox



Two wonderful years together, many bright victories, and our first LAN trophy. All of this happened with you ❤️



Thank for everything, and we wish you to find a new home as soon as possible. Forever a Legend and a part of the #MonteGang ???? pic.twitter.com/VBAnuATpAo