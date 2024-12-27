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Перестройка продолжается. kRaSnaL покинул Monte
Польский киберспортсмен покинул ряды украинской команды
Telegram MONTE GANG
Украинская киберспортивная организация Monte объявила об очередных изменениях в ростере основной команды по дисциплине CS2.
В частности, команду покинул Шимон "kRaSnaL" Мрожек. Поляк выступал за украинский коллектив с ноября 2022-го года.
За это время Шимон вместе с партнерами по Monte дошел до стадии плей-офф парижского мейджора (BLAST.tv Paris Major 2023) и стал триумфатором ESL Challenger Winter 2023.
"После двух лет мое путешествие с Monte подходит к концу. За это время я прошёл квалификацию на мой первый в жизни мэйджор и бесчисленное количество LAN-турниров, что было бы невозможно без всех людей, которые участвовали в проекте.
Я всегда буду очень благодарен за время, которое мы провели вместе", - так Мрожек прокомментировал свой уход из Monte.
Напомним, ранее еще один польский игрок Камиль "KEi" Петкун был
Today we part ways with @kRaSNaLkox— MONTE ESPORTS ???????? (@Monte_Esports) December 27, 2024
Two wonderful years together, many bright victories, and our first LAN trophy. All of this happened with you ❤️
Thank for everything, and we wish you to find a new home as soon as possible. Forever a Legend and a part of the #MonteGang ???? pic.twitter.com/VBAnuATpAo
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