Перестройка продолжается. kRaSnaL покинул Monte

Украинская киберспортивная организация Monte объявила об очередных изменениях в ростере основной команды по дисциплине CS2.

В частности, команду покинул Шимон "kRaSnaL" Мрожек. Поляк выступал за украинский коллектив с ноября 2022-го года.

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За это время Шимон вместе с партнерами по Monte дошел до стадии плей-офф парижского мейджора (BLAST.tv Paris Major 2023) и стал триумфатором ESL Challenger Winter 2023.

"После двух лет мое путешествие с Monte подходит к концу. За это время я прошёл квалификацию на мой первый в жизни мэйджор и бесчисленное количество LAN-турниров, что было бы невозможно без всех людей, которые участвовали в проекте. Я всегда буду очень благодарен за время, которое мы провели вместе", - так Мрожек прокомментировал свой уход из Monte.

Напомним, ранее еще один польский игрок Камиль "KEi" Петкун был переведен в запас Monte.