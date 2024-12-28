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Jimpphat занял 17-е место в рейтинге лучших игроков года
HLTV продолжает подводить итоги сезона
HLTV
Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.
Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.
В частности, очередным представителем подборки лучших стал финский киберспортсмен Джими "Jimpphat" Сало. Средний рейтинг 18-летнего игрока составил 1,12. В 2024-м календарном уроке Сало вместе со своей командой стал триумфатором ESL Pro League S19 и B8 Dacha Belgrade S1.
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