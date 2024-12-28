  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Jimpphat занял 17-е место в рейтинге лучших игроков года
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Jimpphat занял 17-е место в рейтинге лучших игроков года

Counter-Strike

HLTV продолжает подводить итоги сезона

Jimpphat занял 17-е место в рейтинге лучших игроков года

HLTV

Новина українською

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

Читайте такжеEliGe и torzsi открыли топ-20 лучших игроков мира 2024 года

В частности, очередным представителем подборки лучших стал финский киберспортсмен Джими "Jimpphat" Сало. Средний рейтинг 18-летнего игрока составил 1,12. В 2024-м календарном уроке Сало вместе со своей командой стал триумфатором ESL Pro League S19 и B8 Dacha Belgrade S1.

Jimpphat занял 17-е место в рейтинге лучших игроков года - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Перестройка продолжается. kRaSnaL покинул Monte
yellow-arrow
CEO Passion UA: Сейчас есть интерес к нашим игрокам
yellow-arrow
EliGe и torzsi открыли топ-20 лучших игроков мира 2024 года
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HLTV
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости