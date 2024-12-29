Игрок NaVi iM открыл топ-16 лучших игроков года

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

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Очередным игроком списка стал представитель команды украинской киберспортивной организации Natus Vincere. Речь идет об Иване "iM" Михае. Средний рейтинг румынского исполнителя в этом календарном году составил 1,09.

В составе "Рожденных Побеждать" в этой кампании Михай стал триумфатором PGL Copenhagen Major, Esports World Cup, ESL Pro League S20 и IEM Rio. В частности, на последнем ивенте Иван был признан MVP.