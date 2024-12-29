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Украинская организация B8 и команда Коноплянки обменялись игроками
Обратные трансферы
kONO.ECF
Украинские киберспортивные организации B8 и kONO.ECF обменялись игроками. В частности, B8 оформили переход Артема "kensizor" Капрана.
Наивысшим достижением Артема в составе kONO.ECF стали победы на ROG Winter Cup 2024 и United21 League Season 24. Средний рейтинг Капрана за последние три месяца составляет 1,27.
В свою очередь, команда организации Евгения Коноплянки подписала Арсения "cptkurtka023" Деревинского. Вместе с B8 он завоевал серебро на ESL Challenger Katowice 2024 и занял 3-4 место на Elisa Masters Espoo 2024. Рейтинг Арсения за аналогичный временной отрезок составил 0,97.
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