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За NAVI! PGL Major Copenhagen стал самым популярным ивентом в первом сезоне в истории CS2
Безумные 32+ миллиона просмотров
HLTV
Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.
Различные аналитические киберспортивные порталы подводят итоги этой кампании. На этот раз ресурс Esports Charts представил статистику самых популярных ивентов в этом календарном году.
Таким образом, топовым по пику онлайна и количеству общих просмотров единоличное лидерство забрал первый мейджор в истории CS2 - PGL Major Copenhagen. В частности, этот турнир одновременно смотрело 1,3 млн болельщиков, а общий показатель просмотров составил аж 32,8 млн часов.
Примечательно, что победу на этом мэйджоре
Второе же место в ТОПе досталось другому турниру уровня "Major" - как раз недавнему шанхайскому турниру (Perfect World Shanghai Major 2024). Тройку же лучших замкнул IEM Cologne 2024. Примечательно, что на этом чемпионате NAVI добыли серебро, проиграв лишь в гранд-финале Team Vitality.
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