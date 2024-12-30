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За NAVI! PGL Major Copenhagen стал самым популярным ивентом в первом сезоне в истории CS2

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Безумные 32+ миллиона просмотров

За NAVI! PGL Major Copenhagen стал самым популярным ивентом в первом сезоне в истории CS2

HLTV

Новина українською

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Различные аналитические киберспортивные порталы подводят итоги этой кампании. На этот раз ресурс Esports Charts представил статистику самых популярных ивентов в этом календарном году.

Таким образом, топовым по пику онлайна и количеству общих просмотров единоличное лидерство забрал первый мейджор в истории CS2 - PGL Major Copenhagen. В частности, этот турнир одновременно смотрело 1,3 млн болельщиков, а общий показатель просмотров составил аж 32,8 млн часов.

Примечательно, что победу на этом мэйджоре одержала команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere.

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Второе же место в ТОПе досталось другому турниру уровня "Major" - как раз недавнему шанхайскому турниру (Perfect World Shanghai Major 2024). Тройку же лучших замкнул IEM Cologne 2024. Примечательно, что на этом чемпионате NAVI добыли серебро, проиграв лишь в гранд-финале Team Vitality.

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