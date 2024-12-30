Капитан команды Зинченко подтвердил слухи на счет возможных трансферов украинцев

Лидер команды, владельцем которой является Александр Зинченко, Родион "fear" Смык прокомментировал слухи на счет потенциальных трансферов игроков украинского ростера Passion UA

"Дело в том, что переговоры ведутся не только по jambo. Точный ответ я предоставить не могу, поскольку все зависит от многих нюансов. Со мной также ведутся переговоры, а за других игроков Passion UA не буду говорить. Не знаю, будет ли это правильно".

Также Родион высказался на счет желания руководства Passion UA сохранить текущий состав команды:

"Не думаю, что это секрет для кого-то, но я уже говорил с представителями своей организации и ребятами, что я никуда бы не ушел, если бы мы смогли сохранить состав полноценным.

Куда я планирую, или с кем я веду переговоры... Я не могу сказать однозначно. Я 100% не буду выбирать более слабый коллектив, чем был здесь. Соответственно, рассматриваю только хорошие предложения для себя. Конечно я хочу расти и развиваться дальше как игрок и капитан. Поэтому предложения, которые есть сейчас - хорошие для меня. Есть и Tier-1 организация, и не Tier-1 организация, но с сильным составом.