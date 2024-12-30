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Капитан команды Зинченко подтвердил слухи на счет возможных трансферов украинцев
Passion UA на пороге глобальной перестройки
Bo3 - Passion UA
Лидер команды, владельцем которой является Александр Зинченко, Родион "fear" Смык прокомментировал слухи на счет потенциальных трансферов игроков украинского ростера Passion UA
"Дело в том, что переговоры ведутся не только по jambo. Точный ответ я предоставить не могу, поскольку все зависит от многих нюансов. Со мной также ведутся переговоры, а за других игроков Passion UA не буду говорить. Не знаю, будет ли это правильно".
Также Родион высказался на счет желания руководства Passion UA сохранить текущий состав команды:
"Не думаю, что это секрет для кого-то, но я уже говорил с представителями своей организации и ребятами, что я никуда бы не ушел, если бы мы смогли сохранить состав полноценным.
Куда я планирую, или с кем я веду переговоры... Я не могу сказать однозначно. Я 100% не буду выбирать более слабый коллектив, чем был здесь. Соответственно, рассматриваю только хорошие предложения для себя. Конечно я хочу расти и развиваться дальше как игрок и капитан. Поэтому предложения, которые есть сейчас - хорошие для меня. Есть и Tier-1 организация, и не Tier-1 организация, но с сильным составом.
Да, конечно, мы выполнили нашу цель. Это был очень хороший результат и мы понимали, что после него будет пересмотр контрактов, в плане условий, выкупов и так далее. К нам сейчас большее внимание, чем было до мэйджора".
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