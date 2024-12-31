Рейтинг HLTV. NAVI и команда Зинченко закончили 2024 год на идентичных позициях

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2. На этот раз, уже окончательную версию по итогам 2024-го календарного года.

Таким образом, украинский гигант в мире киберспорта Natus Vincere так и остался на 3-й позиции в списке. В свою очередь, команда другой украинской киберспортивной организации (Passion UA), владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, сохранила свое 25-е место.

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Лидерство же в рейтинге осталось за коллективом G2.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):

1. G2 - 965 зачетных баллов

2. Team Spirit - 962

3. NAVI - 779

4. FaZe - 666

5. Team Vitality - 666

6. MOUZ - 603

7. The MongolZ - 432

8. HEROIC - 391

9. Team Liquid - 308

10. FURIA - 299

Места команд с украинскими игроками в составе: