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Рейтинг HLTV. NAVI и команда Зинченко закончили 2024 год на идентичных позициях
Последняя версия ТОПа в году "Зеленого Деревянного Дракона"
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2. На этот раз, уже окончательную версию по итогам 2024-го календарного года.
Таким образом, украинский гигант в мире киберспорта Natus Vincere так и остался на 3-й позиции в списке. В свою очередь, команда другой украинской киберспортивной организации (Passion UA), владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, сохранила свое 25-е место.
Лидерство же в рейтинге осталось за коллективом G2.
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):
- 1. G2 - 965 зачетных баллов
- 2. Team Spirit - 962
- 3. NAVI - 779
- 4. FaZe - 666
- 5. Team Vitality - 666
- 6. MOUZ - 603
- 7. The MongolZ - 432
- 8. HEROIC - 391
- 9. Team Liquid - 308
- 10. FURIA - 299
Места команд с украинскими игроками в составе:
- B8 - 27 (-1)
- NIP - 31
- ENCE - 36 (+1)
- NAVI Junior - 41 (+1)
- Monte - 42 (-2)
- FAVBET - 69 (+1)
- L&G - 80 (-2)
- Party Astronauts - 90 (-1)
- kONO - 106 (+4)
- Monte Gen - 110 (-2)
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