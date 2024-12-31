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Рейтинг HLTV. NAVI и команда Зинченко закончили 2024 год на идентичных позициях

Counter-Strike

Последняя версия ТОПа в году "Зеленого Деревянного Дракона"

Рейтинг HLTV. NAVI и команда Зинченко закончили 2024 год на идентичных позициях

HLTV

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Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2. На этот раз, уже окончательную версию по итогам 2024-го календарного года.

Таким образом, украинский гигант в мире киберспорта Natus Vincere так и остался на 3-й позиции в списке. В свою очередь, команда другой украинской киберспортивной организации (Passion UA), владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, сохранила свое 25-е место.

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Лидерство же в рейтинге осталось за коллективом G2.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команд в предыдущей версии):

  • 1. G2 - 965 зачетных баллов
  • 2. Team Spirit - 962
  • 3. NAVI - 779
  • 4. FaZe - 666
  • 5. Team Vitality - 666
  • 6. MOUZ - 603
  • 7. The MongolZ - 432
  • 8. HEROIC - 391
  • 9. Team Liquid - 308
  • 10. FURIA - 299

Места команд с украинскими игроками в составе:

  • B8 - 27 (-1)
  • NIP - 31
  • ENCE - 36 (+1)
  • NAVI Junior - 41 (+1)
  • Monte - 42 (-2)
  • FAVBET - 69 (+1)
  • L&G - 80 (-2)
  • Party Astronauts - 90 (-1)
  • kONO - 106 (+4)
  • Monte Gen - 110 (-2)
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Источник:
HLTV
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