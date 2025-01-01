  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Игроки MOUZ и Vitality открыли топ-15 мира по итогам года
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки MOUZ и Vitality открыли топ-15 мира по итогам года

Counter-Strike
Обновлено

Разница в индивидуальном рейтинге минимальна

Игроки MOUZ и Vitality открыли топ-15 мира по итогам года

HLTV

Новина українською

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

Читайте такжеСало занял 17-е место в рейтинге лучших игроков года

На этот раз стали известны имена представителей 13-го и 14-го места. Таким образом, Лотан "Spinx" Гилади (Team Vitality) и Дориан "xertioN" Берман (MOUZ) заняли указанные выше позиции, соответственно.

По теме
yellow-arrow
Рейтинг HLTV. NAVI и команда Зинченко закончили 2024 год на идентичных позициях
yellow-arrow
Капитан команды Зинченко подтвердил слухи на счет возможных трансферов украинцев
yellow-arrow
За NAVI! PGL Major Copenhagen стал самым популярным ивентом в первом сезоне в истории CS2
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HLTV
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости