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Игроки MOUZ и Vitality открыли топ-15 мира по итогам года
Разница в индивидуальном рейтинге минимальна
HLTV
Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.
Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.
На этот раз стали известны имена представителей 13-го и 14-го места. Таким образом, Лотан "Spinx" Гилади (Team Vitality) и Дориан "xertioN" Берман (MOUZ) заняли указанные выше позиции, соответственно.
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