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kONO.ECF попрощались со своим капитаном
Ярослав Буряк покинул команду организации Евгения Коноплянки
KONO.ECF
Украинская киберспортивная организация kONO.ECF, владельцем которой является бывший футболист Евгений Коноплянка, объявила о прекращении сотрудничества с лидером своего ростера в дисциплине CS2.
Речь идет об уже экс-капитане украинского коллектива - Ярославе "byr9" Буряке. О причинах такого решения не сообщается.
Напомним, в составе kONO.ECF Буряк стал победителем United21 Season 16, United21 Season 18, United21 Season 24, ROG Summer Cup 2024, Justice Christmas Cup и других турниров уровня Tier-2/3.
На данный момент, ростер kONO.ECF является неполным и выглядит следующим образом:
- s4ltovsk1yy
- amster
- cptkurtka023
- Dafra1D
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