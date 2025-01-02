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kONO.ECF попрощались со своим капитаном

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Ярослав Буряк покинул команду организации Евгения Коноплянки

kONO.ECF попрощались со своим капитаном

KONO.ECF

Новина українською

Украинская киберспортивная организация kONO.ECF, владельцем которой является бывший футболист Евгений Коноплянка, объявила о прекращении сотрудничества с лидером своего ростера в дисциплине CS2.

Речь идет об уже экс-капитане украинского коллектива - Ярославе "byr9" Буряке. О причинах такого решения не сообщается.

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Напомним, в составе kONO.ECF Буряк стал победителем United21 Season 16, United21 Season 18, United21 Season 24, ROG Summer Cup 2024, Justice Christmas Cup и других турниров уровня Tier-2/3.

На данный момент, ростер kONO.ECF является неполным и выглядит следующим образом:

  • s4ltovsk1yy
  • amster
  • cptkurtka023
  • Dafra1D
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киберспорт kONO.ECF
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Источник:
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