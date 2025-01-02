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s-chilla покинул состав команды организации Зинченко

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Всеволод "выгорел" от киберспорта

s-chilla покинул состав команды организации Зинченко

Passion UA

Новина українською

Киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, сообщила об очередных изменениях в своем составе по CS2.

В частности, речь идет об уходе из команды Всеволода "s-chilla" Щурова. Как сообщили официальной соцсети Passion UA, данное решение 19-летнего исполнителя связано с желанием игрока взять паузу в профессиональной карьере и попробовать себя в других сферах.

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В свою очередь, коуч украинского коллектива в лице Михаила "Kane" Благина также подтвердил эту информацию - на счет того, что Всеволод "выгорел" и на данном этапе хочет отдохнуть от киберспорта.

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Напомним, Всеволод выступал за ростер Passion UA с конца лета 2023-го года. В составе украинской команды Щуров трижды стал триумфатором разных сезонов European Pro League и получил серебро CCT Season 2 European Series #13. К тому же, Passion UA вместе с s-chilla стали первой командой с полным украинским составом, которой удалось пробиться на мэйджор.

Сейчас состав Passion UA выглядит следующим образом:

  • jambo
  • fear
  • jackasmo
  • zeRRoFIX
  • Kane (тренер)

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киберспорт Passion UA
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Источник:
Telegram Passion UA
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