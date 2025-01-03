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Игрок G2 занял 12 место в рейтинге лучших по итогам года

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Игрок G2 занял 12 место в рейтинге лучших по итогам года

HLTV

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Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги первого сезона в истории CS2 по результатам выступлений профессиональных команд в 2024-м календарном году.

Таким образом, на этот раз стало известно имя 12-го места в из топ-20. В частности, эту позицию занял игрок G2 Марио "malbsMd" Самайоа.

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Средний рейтинг 22-летнего представителя Гватемалы за указанный выше период составил 1,15. В прошлом уже календарном году Марио в составе G2 стал победителем BLAST Fall Final и BLAST World Final.

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