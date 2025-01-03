Снайпер NAVI вошел в топ-11 лучших игроков мира

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

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11-ку лучших по результатам выступлений профессиональных команд в прошлой кампании занял представитель украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов. В частности, средний рейтинг 20-летнего украинского киберспортсмена в 2024-м календарном году составил показатель 1,11.

В составе "Рожденных Побеждать" снайпер стал победителем PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio.