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Снайпер NAVI вошел в топ-11 лучших игроков мира

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Украинец стал триумфатором первого мэйджора в истории CS2

Снайпер NAVI вошел в топ-11 лучших игроков мира

HLTV

Новина українською

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

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11-ку лучших по результатам выступлений профессиональных команд в прошлой кампании занял представитель украинской команды Natus Vincere Игорь "w0nderful" Жданов. В частности, средний рейтинг 20-летнего украинского киберспортсмена в 2024-м календарном году составил показатель 1,11.

В составе "Рожденных Побеждать" снайпер стал победителем PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio.

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