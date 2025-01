Лидер G2 пополнил ряды Falcons

Киберспортивный мир взорвался первым по-настоящему большим и знаковым трансфером нового 2025-го календарного года.

Речь идет о трансфере Николы "NiKo" Ковача из G2 Esports в Falcons.

В частности, сначала по хронологии событий 27-летний босниец покинул стан европейской организации. После чего уже саудовский клуб объявил о подписании уже бывшего лидера G2.

Напомним, дважды в аренде за Falcons в прошлом году успел поиграть легендарный украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев.

It is time to set the World on Fire.



