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Лидер G2 пополнил ряды Falcons
Исторический трансфер!
HLTV
Киберспортивный мир взорвался первым по-настоящему большим и знаковым трансфером нового 2025-го календарного года.
Речь идет о трансфере Николы "NiKo" Ковача из G2 Esports в Falcons.
В частности, сначала по хронологии событий 27-летний босниец покинул стан европейской организации. После чего уже саудовский клуб объявил о подписании уже бывшего лидера G2.
Напомним, дважды в аренде за Falcons в прошлом году успел поиграть легендарный украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев.
It is time to set the World on Fire.— Falcons Esports (@FalconsEsport) January 3, 2025
Welcome, @G2NiKo ???????? pic.twitter.com/y873AIrgqg
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