Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состав Passion UA из CS2 получил нового капитана
Бывший игрок IKLA
telegram @Passion UA
Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, подписала нового игрока.
В частности, новым капитаном ростера Passion UA по дисциплине CS2 стал Алексей "Topa" Топчиенко. Последней профессиональной командой 25-летнего игрока была IKLA.
Напомним, перед этим Passion UA попрощалась с Родионом "fear" Смыком, который и был лидером коллективом до этого.
"Мы открываем новую страницу нашей истории с человеком, который будет вести нас к новым вершинам - наш новый капитан Алексей Topa!", - говорится в официальном сообщении организации.
Популярное сейчас
- Стыд. Медийная сборная Украины разгромно проиграла Марокко
- Экономия. Рух сменит Арену-Львов на другой домашний стадион
- Будет легендарное возвращение? Известно, где может завершить карьеру Роналду
- Снайпер NAVI вошел в топ-11 лучших игроков мира
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса