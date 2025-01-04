Состав Passion UA из CS2 получил нового капитана

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, подписала нового игрока.

В частности, новым капитаном ростера Passion UA по дисциплине CS2 стал Алексей "Topa" Топчиенко. Последней профессиональной командой 25-летнего игрока была IKLA.

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Напомним, перед этим Passion UA попрощалась с Родионом "fear" Смыком, который и был лидером коллективом до этого.