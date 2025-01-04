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Состав Passion UA из CS2 получил нового капитана

Counter-Strike

Бывший игрок IKLA

Состав Passion UA из CS2 получил нового капитана

telegram @Passion UA

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Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, подписала нового игрока.

В частности, новым капитаном ростера Passion UA по дисциплине CS2 стал Алексей "Topa" Топчиенко. Последней профессиональной командой 25-летнего игрока была IKLA.

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Напомним, перед этим Passion UA попрощалась с Родионом "fear" Смыком, который и был лидером коллективом до этого.

"Мы открываем новую страницу нашей истории с человеком, который будет вести нас к новым вершинам - наш новый капитан Алексей Topa!", - говорится в официальном сообщении организации.

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