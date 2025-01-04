Рифлер FaZe открыл десятку лучших игроков мира

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

Читайте также Снайпер NAVI вошел в топ-11 лучших игроков мира

В субботу, 4-го декабря стало известно имя очередного представителя рейтинга. Таким образом, 10-ку лучших открыл представитель Faze Clan - Давид "frozen" Чернянский. Средний рейтинг 22-летнего словака в 2024-м году составил 1,13.

В прошлой кампании вместе с FaZe Чернянский стал триумфатором топового ивента IEM Chengdu. К тому же, Давид добыл серебро IEM Katowice, PGL Major Copenhagen и PW Shanghai Major.