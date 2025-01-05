Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Falcons официально объявили о новом составе в C2
Сразу несколько трансферов
Falcons Esports
Киберспортивная организация Falcons официально объявила свой новый ростер в дисциплине CS2.
В частности, коллектив пополнили Рене "TeSeS" Мадсен, Абдулхалик "degster" Гасанов и Дамиан "kyxsan" Стойлковский. Все трое пришли в новую команду из HEROIC.
В свою очередь, самой громкой трансферной бомбой арабского клуба стал трансфер Николы "NiKo" Ковача из G2 Esports.
Таким образом, состав Falcons на начало следующего сезона выглядит следующим образом:
- Эмиль "Magisk" Рейф
- Никола "NiKo" Ковач
- Рене "TeSeS" Мадсен
- Абдулхалик "degster" Гасанов
- Дамиан "kyxsan" Стойлковски
- Дэнни "zonic" Соренсен (тренер)
This is about to be HEROIC.— Falcons Esports (@FalconsEsport) January 4, 2025
Welcome the trio! ????@kyxsancs@degsterof@TesesCS
It's time to show what we are made of. ????#FalconsAreHere pic.twitter.com/gS3s97OINH
Популярное сейчас
- Полесье покинул игрок, который вошел в историю клуба
- Когда-то феерил. Заря продала иранского нападающего
- Известно окончательное решение по матчу Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
- Состав Passion UA из CS2 получил нового капитана
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Диалло сменит гражданство, чтобы играть за другую сборную - источник