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Falcons официально объявили о новом составе в C2

Counter-Strike

Сразу несколько трансферов

Falcons официально объявили о новом составе в C2

Falcons Esports

Новина українською

Киберспортивная организация Falcons официально объявила свой новый ростер в дисциплине CS2.

В частности, коллектив пополнили Рене "TeSeS" Мадсен, Абдулхалик "degster" Гасанов и Дамиан "kyxsan" Стойлковский. Все трое пришли в новую команду из HEROIC.

В свою очередь, самой громкой трансферной бомбой арабского клуба стал трансфер Николы "NiKo" Ковача из G2 Esports.

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Таким образом, состав Falcons на начало следующего сезона выглядит следующим образом:

  • Эмиль "Magisk" Рейф
  • Никола "NiKo" Ковач
  • Рене "TeSeS" Мадсен
  • Абдулхалик "degster" Гасанов
  • Дамиан "kyxsan" Стойлковски
  • Дэнни "zonic" Соренсен (тренер)

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