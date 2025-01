Falcons официально объявили о новом составе в C2

Киберспортивная организация Falcons официально объявила свой новый ростер в дисциплине CS2.

В частности, коллектив пополнили Рене "TeSeS" Мадсен, Абдулхалик "degster" Гасанов и Дамиан "kyxsan" Стойлковский. Все трое пришли в новую команду из HEROIC.

В свою очередь, самой громкой трансферной бомбой арабского клуба стал трансфер Николы "NiKo" Ковача из G2 Esports.

Таким образом, состав Falcons на начало следующего сезона выглядит следующим образом:

This is about to be HEROIC.



Welcome the trio! ????@kyxsancs@degsterof@TesesCS



It's time to show what we are made of. ????#FalconsAreHere pic.twitter.com/gS3s97OINH