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В свой день рождения. B1t из NAVI занял 9-е место в рейтинге лучших игроков
Уже третий исполнитель из состава Natus Vincere в топ-20
HLTV
Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.
Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.
В воскресенье стало известно имя исполнителя, занявшего 9-ю позицию. Им стал представитель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский. В частности, в прошлой кампании средний рейтинг 22-летнего рифлера составил 1,13.
В составе "Рожденных Побеждать" в прошлом календарном году Валерий стал триумфатором PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio.
Индивидуальная статистика Ваховского за предыдущий сезон:
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