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Monte объявили о новом ростере в CS2

Counter-Strike

2 украинца в составе

Monte объявили о новом ростере в CS2

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Новина українською

Украинская киберспортивная организация Monte официально представила новый состав своей команды в дисциплине CS2 на следующий сезон.

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Таким образом, украинский коллектив начнет свои выступления в 2025-м году на профессиональной арене следующим составом:

  • Gizmy - IGL (Великобритания)
  • DemQQ - Rifler (Украина)
  • ryu - Rifler (Литва)
  • dycha - Rifler (Польша)
  • hades - AWP (Польша)
  • Aiyvan - тренер (Украина)
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киберспорт Monte
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Источник:
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