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Monte объявили о новом ростере в CS2
2 украинца в составе
Telegram MONTE GANG
Украинская киберспортивная организация Monte официально представила новый состав своей команды в дисциплине CS2 на следующий сезон.
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Таким образом, украинский коллектив начнет свои выступления в 2025-м году на профессиональной арене следующим составом:
- Gizmy - IGL (Великобритания)
- DemQQ - Rifler (Украина)
- ryu - Rifler (Литва)
- dycha - Rifler (Польша)
- hades - AWP (Польша)
- Aiyvan - тренер (Украина)
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