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Латвиец из FaZe Clan занял 8 место в рейтинге лучших за прошлый сезон
Обошел украинца Валерия Ваховского из NAVI
HLTV
Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.
Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.
В понедельник, 6-го декабря стало известно имя игрока, который занял 8-е место в рейтинге. В частности, эта позиция досталась представителю FaZe Clan - Хельвейсу "broky" Сауканцу.
Средний показатель KDA латвийца в прошлой кампании составил 1,09. В 2024-м году broky в составе FaZe стал чемпионом IEM Chengdu и получил серебро IEM Katowice, PGL Major Copenhagen и шанхайского мэйджора.
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