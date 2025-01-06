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Народежный побеждать. Легендарный Artstyle покинул NAVI Junior
Юниоры Natus Vincere получат нового коуча
navi.gg
Официальный сайт украинской киберспортивной организации Natus Vincere сообщил, что Иван "Artstyle" Антонов покинул тренерский пост ростера NAVI Junior по дисциплине Dota 2.
Как информируют в NAVI, стороны решили не продолжать сотрудничество. Такая ротация состоялась прямо перед стартом LAN-турнира MESA Invitational 2024.
Artstyle провел во главе NAVI Junior более двух лет, возглавив коллектив в конце лета 2022-го года. За этот период юниоры "Рожденных Побеждать" под руководством Антонова трижды стали триумфаторами European Pro League и дважды завоевали бронзу CCT Series.
"Спасибо Ивану за плодотворную работу и победы под тегом NAVI", - говорится в сообщении организации.
Напомним, в свое время, когда Иван выступал в качестве профессионального игрока - он стал первым чемпионом мира по Dota 2. Как раз в составе NAVI - в далеком 2011-м году.
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