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NAVI распустили женский состав из CS2
"Рожденные Побеждать" покинули данный сегмент киберспорта
telegram @natus_vincere_official
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила о решении покинуть арену женского профессионального Counter-Strike.
"На данный момент киберспортивная сцена в этом направлении выглядит неустойчивой и не позволяет строить долгосрочные планы", - так в организации прокомментировали данное решение клуба.
Напомним, состав NAVI Javelins был сформирован 30-го апреля 2022-го года. За этот временной период "Рожденные Побеждать" трижды выходила в гранд-финал турниров серии ESL Impact, а также еще два раза брала бронзу.
Команда NAVI Javelins из CS2 выглядел следующим образом:
- Виктория "vicu" Яницкая
- Ханья "Hanka" Пудлис
- Анжелика "Angelka" Козловская
- Майлин-Джой "Astra" Шамплио
- Марта "D7" Асенсио
- Адриан "AlcesT" Чизяк (тренер)
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