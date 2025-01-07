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NAVI распустили женский состав из CS2

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"Рожденные Побеждать" покинули данный сегмент киберспорта

NAVI распустили женский состав из CS2

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила о решении покинуть арену женского профессионального Counter-Strike.

"На данный момент киберспортивная сцена в этом направлении выглядит неустойчивой и не позволяет строить долгосрочные планы", - так в организации прокомментировали данное решение клуба.

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Напомним, состав NAVI Javelins был сформирован 30-го апреля 2022-го года. За этот временной период "Рожденные Побеждать" трижды выходила в гранд-финал турниров серии ESL Impact, а также еще два раза брала бронзу.

Команда NAVI Javelins из CS2 выглядел следующим образом:

  • Виктория "vicu" Яницкая
  • Ханья "Hanka" Пудлис
  • Анжелика "Angelka" Козловская
  • Майлин-Джой "Astra" Шамплио
  • Марта "D7" Асенсио
  • Адриан "AlcesT" Чизяк (тренер)
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Источник:
navi.gg
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