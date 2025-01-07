NAVI распустили женский состав из CS2

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила о решении покинуть арену женского профессионального Counter-Strike.

"На данный момент киберспортивная сцена в этом направлении выглядит неустойчивой и не позволяет строить долгосрочные планы", - так в организации прокомментировали данное решение клуба.

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Напомним, состав NAVI Javelins был сформирован 30-го апреля 2022-го года. За этот временной период "Рожденные Побеждать" трижды выходила в гранд-финал турниров серии ESL Impact, а также еще два раза брала бронзу.

Команда NAVI Javelins из CS2 выглядел следующим образом: