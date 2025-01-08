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flameZ из Team Vitality занял 7 место в рейтинге лучших игроков за прошлый год

Counter-Strike

К топ-3 списка HLTV все ближе

flameZ из Team Vitality занял 7 место в рейтинге лучших игроков за прошлый год

HLTV

Новина українською

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

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7-го декабря HLTV назвали очередного представителя рейтинга. В частности, 7-ю позицию занял игрок Team Vitality Шахар "flameZ" Шушан. Средний показатель KDA 21-летнего израильтянина в прошлой кампании составил 1,13.

За 2024-й год вместе с партнерами по Vitality Шушан стал чемпионом IEM Cologne и добыл серебро на ESL Pro League S19 и IEM Dallas.

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Источник:
HLTV
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