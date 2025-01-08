Игрок Team Spirit открыл топ-6 лучших игроков мира за прошлый сезон

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

В среду, 8-го декабря стало известно имя исполнителя, который занял 6-ю позицию в рейтинге. В частности, эта позиция досталась представителю Team Spirit - Дмитрию "sh1ro" Соколову. Индивидуальный средний показатель KDA 23-летнего киберспортсмена в прошлой кампании составил 1.19.

В 2024-м году вместе с "духами" Соколов стал триумфатором IEM Katowice, BLAST Spring Final, BB Dacha Belgrade S2 и PW Major Shanghai.