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Игрок Team Spirit открыл топ-6 лучших игроков мира за прошлый сезон

Counter-Strike

Уже завтра топ-5 списка

Игрок Team Spirit открыл топ-6 лучших игроков мира за прошлый сезон

HLTV

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Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

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В среду, 8-го декабря стало известно имя исполнителя, который занял 6-ю позицию в рейтинге. В частности, эта позиция досталась представителю Team Spirit - Дмитрию "sh1ro" Соколову. Индивидуальный средний показатель KDA 23-летнего киберспортсмена в прошлой кампании составил 1.19.

В 2024-м году вместе с "духами" Соколов стал триумфатором IEM Katowice, BLAST Spring Final, BB Dacha Belgrade S2 и PW Major Shanghai.

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Источник:
HLTV
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