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Рифлер NAVI вошел в топ-5 лучших игроков прошлого сезона

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Литовский рифлер "Рожденных побеждать"

Рифлер NAVI вошел в топ-5 лучших игроков прошлого сезона

HLTV

Новина українською

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

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Вот мы уже добрались до пятерки лучших. И открыл ее представитель команды украинской киберспортивной организации Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус. В частности, индивидуальный средний рейтинг 25-летнего литовца в прошлой кампании составил 1,13.

В 2024-м году в составе "Рожденных Побеждать" Лекавичус стал триумфатором PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio. К тому же, Юстинас вместе с партнерами по украинской команде завоевал серебро BLAST Sping Final, BLAST Fall Final и IEM Cologne.

Рифлер NAVI вошел в топ-5 лучших игроков прошлого сезона - изображение 1

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Источник:
HLTV
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