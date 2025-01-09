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Рифлер NAVI вошел в топ-5 лучших игроков прошлого сезона
Литовский рифлер "Рожденных побеждать"
HLTV
Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.
Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.
Вот мы уже добрались до пятерки лучших. И открыл ее представитель команды украинской киберспортивной организации Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус. В частности, индивидуальный средний рейтинг 25-летнего литовца в прошлой кампании составил 1,13.
В 2024-м году в составе "Рожденных Побеждать" Лекавичус стал триумфатором PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio. К тому же, Юстинас вместе с партнерами по украинской команде завоевал серебро BLAST Sping Final, BLAST Fall Final и IEM Cologne.
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