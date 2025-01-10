Украинская команда NAVI - самая популярная в 2024 году

Киберспортивные порталы продолжают подводить итоги первого в истории сезона по дисциплине CS2.

На этот раз аналитическая платформа Esports Charts сформировала статистику на счет просмотров матчей команд. Таким образом, лидерство в рейтинге досталось команде украинской киберспортивной организации Natus Vincere.

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В частности, поединки "Рожденных Побеждать" в 2024-м году собрали 64,85 миллионов просмотров. Второе место в топе досталось G2 Esports (60,11 млн). В свою очередь тройку лучших замкнула команда FaZe Clan - 58,41 млн.