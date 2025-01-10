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Все шансы на полный ростер. Сразу 4 представителя NAVI попали в список лучших игроков года
Во второй раз в истории
HLTV
Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.
Сейчас счет дошел уже до топ-5. Пятерку лучших по итогам прошедшей кампании открыл рифлер команды украинской киберспортивной организации Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус. 25-летний литовец стал 4-м игроком NAVI, который попал в этот список.
В частности, ранее в рейтинг топ-20 попали такие представители "Рожденных Побеждать": Валерий "b1t" Ваховский (
Таким образом, второй раз в своей истории NAVI были представлены в итоговом индивидуальном рейтинге по версии HLTV 4-мя своими исполнителями. Последний раз подобное случалось аж в далеком 2010-м году. Тогда в подобный топ вошли игроки легендарного ростера Natus Vincere: Zeus (19), Edward (5), starix (4) и markeloff (#1).
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При этом, украинская организация имеет все шансы побить собственный рекорд и попасть в мировой годовой рейтинг в полном составе. В частности, капитан NAVI Алекси "Aleksib" Виролайнен еще не был объявлен ни на одну позицию из 20-ти. Поэтому, скорее всего, что финляндец займет одну из вышеупомянутых позиций.
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