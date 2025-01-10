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Новичок Falcons NiKo занял 4-е место в рейтинге лучших игроков

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За заслуги в составе G2

Новичок Falcons NiKo занял 4-е место в рейтинге лучших игроков

HLTV

Новина українською

Первый профессиональный сезон в истории CS2 ознаменовался гранд-финалом Perfect World Shanghai Major 2024, в котором победу одержали Team Spirit.

Киберспортивный аналитический портал HLTV подводит итоги кампании 2024-го года и продолжает публиковать новых исполнителей в рамках своего традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона.

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Вот мы и добрались до пятерки лучших. В частности, топ-5 в четверг открыл литовский рифлер украинской команды Natus Vincere. Сегодня же стало известно имя кандидата, который занял 4-ю позицию. Им стал новоиспеченный игрок Falcons Никола "NiKo" Ковач. Впрочем, в этот рейтинг 27-летний босниец попал именно благодаря выступлениям за свой предыдущий коллектив - G2.

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Средний показатель Ковача в прошлой кампании составил 1.17. Вместе с G2 Esports Никола стал победителем таких топовых турниров уровня S-Tier: IEM Dallas, BLAST Fall Final и BLAST World Final. К тому же, в 2024-м году NiKo получил серебро Esports World Cup и оформил бронзу PGL Major Copenhagen, IEM Chengdu, ESL Pro Leaguer S20 и PW Shanghai Major.

Новичок Falcons NiKo занял 4-е место в рейтинге лучших игроков - изображение 1
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Источник:
HLTV
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