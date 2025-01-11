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Украинский коуч NAVI был признан тренером года
Городенский сумел перестроить "Рожденных Побеждать" после начала полномасштабного вторжения
HLTV
В субботу, 11-го января в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. Таким образом, киберспортивный аналитический портал HLTV продолжает подводить итоги кампании 2024-го года
В частности, украинский наставник команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский был признан тренером года.
Коуч "Рожденных Побеждать" в голосовании обошел тренера Team Spirit Сергея "Hally" Шаваева и коуча MOUZ Денниса "Sycrone" Бентина Нильсена.
Примечательно, что B1ad3 получил подобную награду во второй раз в своей профессиональной тренерской карьере.
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