Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
b1t из NAVI был признан опорником года
По версии киберспортивного портала HLTV
HLTV
В субботу, 11-го января в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. Таким образом, киберспортивный аналитический портал HLTV продолжает подводить итоги кампании 2024-го года.
Таким образом, рифлер украинской команды Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский стал опорником года по версии HLTV. В голосовании 22-летний украинец обошел Jimpphat и Zont1x.
Напомним, Валерий
Напомним, в 2024-м году "Рожденные Побеждать" стали триумфаторомы PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio.
Популярное сейчас
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Козловский получит должность в Карпатах, а Рух не планирует вылетать из УПЛ - источник
- Суд обязал вернуть Шуфричу его депутатские полномочия
- Новичок Falcons NiKo занял 4-е место в рейтинге лучших игроков
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился