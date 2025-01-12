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b1t из NAVI был признан опорником года

Counter-Strike
Обновлено

По версии киберспортивного портала HLTV

b1t из NAVI был признан опорником года

HLTV

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 11-го января в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. Таким образом, киберспортивный аналитический портал HLTV продолжает подводить итоги кампании 2024-го года.

Таким образом, рифлер украинской команды Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский стал опорником года по версии HLTV. В голосовании 22-летний украинец обошел Jimpphat и Zont1x.

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Напомним, Валерий занял 9-е место в рамках традиционного списка топ-20 лучших игроков сезона от HLTV.

Напомним, в 2024-м году "Рожденные Побеждать" стали триумфаторомы PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio.

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