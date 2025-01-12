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Aleksib из NAVI признан капитаном года
По версии HLTV в 2024-м году
HLTV
В субботу, в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. В частности, киберспортивный аналитический портал HLTV подводил итоги кампании 2024-го года.
Таким образом, лидер украинской команды Natus Vincere Алекси "Aleksib" Виролайнен был признан капитаном года.
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В голосовании 27-летний финляндец обошел таких мастодонтов CS как Kariggan и Chopper.
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