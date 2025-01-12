jL с NAVI - лучший люркер 2024 года

В субботу, в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. В частности, киберспортивный аналитический портал HLTV подводил итоги кампании 2024-го года.

Таким образом, литовский игрок команды украинской организации Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус был признан лучшим люркером прошедшей кампании.

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В частности, в голосовании 25-летний рифлер обошел своего напарника по NAVI Валерия «b1t» Ваховского и Джими «Jimpphat» Сало из коллектива MOUZ.

Запись церемонии HLTV Awards 2024