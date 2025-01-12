Сразу четверо представителей NAVI попали в символическую сборную года

В субботу, в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. В частности, киберспортивный аналитический портал HLTV подводил итоги кампании 2024-го года.

На церемонии стала известна символическая сборная первого сезона в истории CS2. В нее попали сразу 4 представителя команды украинской организации Natus Vincere.

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Речь идет о тренере команды Андрее "B1ad3" Городенском и игроках "Рожденных Побеждать": Юстинасе "jL" Лекавичусе, Алексе "Aleksib" Виролайнена и Валерия "b1t" Ваховского.

Также в символическую команду года от HLTV попали два россиянина: donk (Team Spirit) и m0NESY (G2).

Запись церемонии HLTV Awards 2024