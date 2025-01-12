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NAVI - команда года в CS2

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Украинская организация на вершине!

NAVI - команда года в CS2

HLTV

Новина українською

В субботу, в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. В частности, киберспортивный аналитический портал HLTV подводил итоги кампании 2024-го года.

Ростер украинской киберспортивной организации Natus Vincere был признан лучшей командой прошедшей кампании. В голосовании за это звание "Рожденные Побеждать" обошли коллективы Team Spirit и G2.

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Напомним, в 2024-м году NAVI стали триумфаторомы PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio.

Запись церемонии HLTV Awards 2024

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