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NAVI - команда года в CS2
Украинская организация на вершине!
HLTV
В субботу, в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. В частности, киберспортивный аналитический портал HLTV подводил итоги кампании 2024-го года.
Ростер украинской киберспортивной организации Natus Vincere был признан лучшей командой прошедшей кампании. В голосовании за это звание "Рожденные Побеждать" обошли коллективы Team Spirit и G2.
Напомним, в 2024-м году NAVI стали триумфаторомы PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio.
Запись церемонии HLTV Awards 2024
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