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Россиянин из Team Spirit признан лучшим игроком 2024 года
Индивидуальный рейтинг - 1,36
HLTV
В субботу, в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. В частности, киберспортивный аналитический портал HLTV подводил итоги кампании 2024-го года.
Таким образом, лучшим игроком прошлого сезона по версии HLTV был признан российский игрок Team Spirit Даниил "donk" Кришковец.
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В 2024-м году вместе с "духами" 17-летний киберспортсмен стал чемпионом PW Major Shanghai, BLAST Spring Final и IEM Katowice.
В голосовании donk обошел Илью "M0nesy" Осипова и Матье "ZywOo" Эрбо.
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