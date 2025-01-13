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Россиянин из Team Spirit признан лучшим игроком 2024 года

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Россиянин из Team Spirit признан лучшим игроком 2024 года

HLTV

Новина українською

В субботу, в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. В частности, киберспортивный аналитический портал HLTV подводил итоги кампании 2024-го года.

Таким образом, лучшим игроком прошлого сезона по версии HLTV был признан российский игрок Team Spirit Даниил "donk" Кришковец.

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В 2024-м году вместе с "духами" 17-летний киберспортсмен стал чемпионом PW Major Shanghai, BLAST Spring Final и IEM Katowice.

В голосовании donk обошел Илью "M0nesy" Осипова и Матье "ZywOo" Эрбо.

Россиянин из Team Spirit признан лучшим игроком 2024 года - изображение 1
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