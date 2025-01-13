Рейтинг HLTV. NAVI в топ-3, команда Зинченко поднялась на две позиции

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке. Лидерство же в рейтинге за собой сохранил коллектив Team Spirit.

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Что касается других украинских клубов, то команда B8 сохранила свое место и замыкает топ-25. В свою очередь, команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA поднялась на два пункта и сейчас располагается на 27-й позиции.

Рейтинг HLTV за 13-е января: