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Рейтинг HLTV. NAVI в топ-3, команда Зинченко поднялась на две позиции
Новая версия мирового рейтинга команд от HLTV
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке. Лидерство же в рейтинге за собой сохранил коллектив Team Spirit.
Что касается других украинских клубов, то команда B8 сохранила свое место и замыкает топ-25. В свою очередь, команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA поднялась на два пункта и сейчас располагается на 27-й позиции.
Рейтинг HLTV за 13-е января:
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