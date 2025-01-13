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Победители всех номинаций церемонии HLTV Awards 2024
Финальные итоги прошлого года
HLTV
В минувшую субботу, в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. В частности, киберспортивный аналитический портал HLTV подводил итоги кампании 2024-го года.
Вашему вниманию триумфаторы всех номинаций:
- donk - игрок года,
- ANA - игрок года,
NAVI- команда года,
- Imperial fe - женская команда года,
- donk - новичок года,
- donk - энтри-фрагер года,
- ohnePixel - стример года,
- NadeKing - криэйтор года,
- Мейджор в Шанхае - турнир года,
- Banks - талант года,
- 1vs5 от donk - хайлайт года,
- B1ad3 - тренер года,
- Aleksib - капитан года,
- m0NESY - снайпер года,
- b1t - опорник года,
- jL - люркер года.
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Источник:HLTV
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