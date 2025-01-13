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Победители всех номинаций церемонии HLTV Awards 2024

Counter-Strike

Финальные итоги прошлого года

Победители всех номинаций церемонии HLTV Awards 2024

HLTV

Новина українською

В минувшую субботу, в столице Сербии (Белграде) прошла церемония HLTV Awards 2024. В частности, киберспортивный аналитический портал HLTV подводил итоги кампании 2024-го года.

Вашему вниманию триумфаторы всех номинаций:

  • donk - игрок года,
  • ANA - игрок года,
  • NAVI - команда года,
  • Imperial fe - женская команда года,
  • donk - новичок года,
  • donk - энтри-фрагер года,
  • ohnePixel - стример года,
  • NadeKing - криэйтор года,
  • Мейджор в Шанхае - турнир года,
  • Banks - талант года,
  • 1vs5 от donk - хайлайт года,
  • B1ad3 - тренер года,
  • Aleksib - капитан года,
  • m0NESY - снайпер года,
  • b1t - опорник года,
  • jL - люркер года.
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Источник:
HLTV
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