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NAVI получили прямое приглашение на ESL Pro League Season 21
Начнут ивент сразу со второго этапа
HLTV
В период с 1-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S (1) по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива будут бороться за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
Турнирный организатор ESL уже объявил список участников. В частности, прямое приглашение на ивент получила команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere.
"Рожденные Побеждать" начнут турнире сразу со второго этапа.
Примечательно, что коллектив FaZe Clan отказался от инвайта на ESL Pro League Season 21.
All 24 teams invited to #ESLProLeague Season 21 in Stockholm this March! ????— ESL Counter-Strike (@ESLCS) January 13, 2025
???? Direct to Stage 2
⚫ Stage 1 Teams pic.twitter.com/WBgnq0TjT5
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