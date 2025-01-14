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NAVI получили прямое приглашение на ESL Pro League Season 21

Counter-Strike

Начнут ивент сразу со второго этапа

NAVI получили прямое приглашение на ESL Pro League Season 21

HLTV

Новина українською

В период с 1-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S (1) по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива будут бороться за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Турнирный организатор ESL уже объявил список участников. В частности, прямое приглашение на ивент получила команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere.

"Рожденные Побеждать" начнут турнире сразу со второго этапа.

Примечательно, что коллектив FaZe Clan отказался от инвайта на ESL Pro League Season 21.

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