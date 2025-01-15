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Остался только украинец. NiP представили обновленный ростер

Counter-Strike

В дисциплине CS2

Остался только украинец. NiP представили обновленный ростер

Ninjas in Pyjamas

Новина українською

Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas представила новый свой ростер в дисциплине CS2.

В частности, NiP получили четырех новых исполнителей. При этом, из предыдущего состава свое место сохранил лишь украинский снайпер Артем "r1nkle" Мороз.

Состав NiP из CS2:

  • Артем "r1nkle" Мороз
  • Марко "Snappi" Пфейффер
  • Расмус "sjuush" Бек
  • Мишель "ewjerkz" Магальяеш
  • Рафаэль "arrozdoce" Винг

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