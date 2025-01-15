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Остался только украинец. NiP представили обновленный ростер
В дисциплине CS2
Ninjas in Pyjamas
Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas представила новый свой ростер в дисциплине CS2.
В частности, NiP получили четырех новых исполнителей. При этом, из предыдущего состава свое место сохранил лишь украинский снайпер Артем "r1nkle" Мороз.
Состав NiP из CS2:
- Артем "r1nkle" Мороз
- Марко "Snappi" Пфейффер
- Расмус "sjuush" Бек
- Мишель "ewjerkz" Магальяеш
- Рафаэль "arrozdoce" Винг
Time to make it count #GONINJAS pic.twitter.com/9vFqI9J3PB— NIP CS (@NIPCS) January 15, 2025
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