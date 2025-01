NAVI представили новый комплект формы на сезон 2025 года

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально представила новый комплект формы на сезон 2025-го года.

Экипировка "Рожденных Побеждать" уже доступна в их фан-шопе. В частности, цена на обновленное джерси NAVI составляет 3690 грн.

Напомним - сегодня, 16-го января украинская команда стартует в отборе в BLAST Bounty 2025 Season 1.

Victory has a new look. NAVI 2025 Pro Kit — available on https://t.co/JNIjHDvmBQ pic.twitter.com/MyyNkGMcZz