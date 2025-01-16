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NAVI представили новый комплект формы на сезон 2025 года

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NAVI представили новый комплект формы на сезон 2025 года

navi.gg

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально представила новый комплект формы на сезон 2025-го года.

Экипировка "Рожденных Побеждать" уже доступна в их фан-шопе. В частности, цена на обновленное джерси NAVI составляет 3690 грн.

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Напомним - сегодня, 16-го января украинская команда стартует в отборе в BLAST Bounty 2025 Season 1.

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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Источник:
navi.gg
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