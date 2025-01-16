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NAVI представили новый комплект формы на сезон 2025 года
В современном стиле
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально представила новый комплект формы на сезон 2025-го года.
Экипировка "Рожденных Побеждать" уже доступна в их фан-шопе. В частности, цена на обновленное джерси NAVI составляет 3690 грн.
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Напомним - сегодня, 16-го января украинская команда стартует в отборе в BLAST Bounty 2025 Season 1.
Victory has a new look. NAVI 2025 Pro Kit — available on https://t.co/JNIjHDvmBQ pic.twitter.com/MyyNkGMcZz— NAVI (@natusvincere) January 16, 2025
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