Обыграли женщин. NAVI стартовали с победы в отборе в BLAST Bounty Spring 2025

В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вести борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Сейчас же проходят поединки этапа отбора - Closed Qualifier.

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Таким образом, в четверг, 16-го января команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала в квалификации с поединка против женского состава Imperial Female. В итоге, "Рожденные Побеждать" переиграли своих визави со счетом 2:0 ("Best of 3").

Следующий свой поединок в отборе NAVI проведут 18-го января.

Запись встречи между NAVI и Imperial Female