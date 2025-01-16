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Обыграли женщин. NAVI стартовали с победы в отборе в BLAST Bounty Spring 2025
Следующий поединок закрытой квалификации уже в субботу
telegram @natus_vincere_official
В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вести борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
Сейчас же проходят поединки этапа отбора - Closed Qualifier.
Таким образом, в четверг, 16-го января команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала в квалификации с поединка против женского состава Imperial Female. В итоге, "Рожденные Побеждать" переиграли своих визави со счетом 2:0 ("Best of 3").
Следующий свой поединок в отборе NAVI проведут 18-го января.
Запись встречи между NAVI и Imperial Female
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