Рифлер NAVI: Imperial Female соответствуют этой сцене. Они заставили нас попотеть

В четверг, 16-го января команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала в закрытой квалификации к BLAST Bounty Spring 2025. В итоге, NAVI обыграли женский состав Imperial Female - со счетом 2:0.

Литовский рифлер "Рожденных Побеждать" Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал этот триумф.

"Если у вас еще есть сомнения, что Imperial Female соответствуют этой сцене, вы просто хейтер. Они заставили нас попотеть, очень сильно стреляют.

Отнеситесь к ним с уважением. Они попали сюда честно, дайте им несколько лет, больше опыта, и они станут угрозой", - написал Лекавичус в своем профиле в X.