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Рифлер NAVI: Imperial Female соответствуют этой сцене. Они заставили нас попотеть

Counter-Strike

В любом случае уверенная победа Natus Vincere

Рифлер NAVI: Imperial Female соответствуют этой сцене. Они заставили нас попотеть

HLTV

Новина українською

В четверг, 16-го января команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала в закрытой квалификации к BLAST Bounty Spring 2025. В итоге, NAVI обыграли женский состав Imperial Female - со счетом 2:0.

Литовский рифлер "Рожденных Побеждать" Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал этот триумф.

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"Если у вас еще есть сомнения, что Imperial Female соответствуют этой сцене, вы просто хейтер. Они заставили нас попотеть, очень сильно стреляют.

Отнеситесь к ним с уважением. Они попали сюда честно, дайте им несколько лет, больше опыта, и они станут угрозой", - написал Лекавичус в своем профиле в X.

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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Источник:
NAVI jL
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