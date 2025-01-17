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Рифлер NAVI: Imperial Female соответствуют этой сцене. Они заставили нас попотеть
В любом случае уверенная победа Natus Vincere
HLTV
В четверг, 16-го января команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere
Литовский рифлер "Рожденных Побеждать" Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал этот триумф.
"Если у вас еще есть сомнения, что Imperial Female соответствуют этой сцене, вы просто хейтер. Они заставили нас попотеть, очень сильно стреляют.
Отнеситесь к ним с уважением. Они попали сюда честно, дайте им несколько лет, больше опыта, и они станут угрозой", - написал Лекавичус в своем профиле в X.
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