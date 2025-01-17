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Бывший тренер Monte анонсировал новую команду
В составе есть бывший игрок Monte
HTLV
Украинский наставник в дисциплине CS2 Сергей "lmbt" Бежанов анонсировал состав своей новой команды. Коллектив будет носить название "In Circle Esports".
В прошлом Бежанов возглавлял украинскую команду Monte. Примечательно, что в ростер новосозданной "IC TEAM" вошел еще один экс-исполнитель Monte - поляк Шимон "KraSnaL" Мрозек.
В частности, состав In Circle Esports выглядит следующим образом:
- oskar
- STYKO
- Fessor
- KraSnaL
- Q-Q
Joined the Circle @InCircleEsports pic.twitter.com/sooy8QiVs9— Sergiy LMBT Bezhanov (@LMBT_CSGO) January 17, 2025
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