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Бывший тренер Monte анонсировал новую команду

Counter-Strike

В составе есть бывший игрок Monte

Бывший тренер Monte анонсировал новую команду

HTLV

Новина українською

Украинский наставник в дисциплине CS2 Сергей "lmbt" Бежанов анонсировал состав своей новой команды. Коллектив будет носить название "In Circle Esports".

В прошлом Бежанов возглавлял украинскую команду Monte. Примечательно, что в ростер новосозданной "IC TEAM" вошел еще один экс-исполнитель Monte - поляк Шимон "KraSnaL" Мрозек.

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В частности, состав In Circle Esports выглядит следующим образом:

  • oskar
  • STYKO
  • Fessor
  • KraSnaL
  • Q-Q

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киберспорт Monte
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