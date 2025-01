NAVI узнали соперников на групповом этапе IEM Katowice 2025

В период с 29-го января по 9-е февраля в польском Катовице пройдет ройде топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Katowice 2025. 24 коллектива будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Киберспортивный-турнирный организатор ESL официально объявил расписание сетки турнира. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere узнала своих соперников. В частности, NAVI начнут свои выступления на ивенте с основного этапа.

Таким образом, "Рожденные Побеждать" сыграют на IEM Katowice 2025 в квартете B, где в качестве их визави выступят Team Spirit, MOUZ и MongolZ.

