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NAVI узнали следующего соперника по отбору на BLAST Bounty Spring 2025
В шаге от основного ивента
HLTV
В период с 23-го по 26-е января в столице Дании (Копенгагене) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - BLAST Bounty Spring 2025. 8 команд из рейтинга Valve будут вести борьбу за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.
Сейчас же проходят поединки этапа отбора - Closed Qualifier. В первом своем поединке в рамках отбора украинская команда Natus Vincere уверенно обыграла женский ростер Imperial Female - со счетом 2:0 в формате "Best of 3".
Таким образом, в следующем и решающем раунде за право сыграть на основном ивенте "Рожденные Побеждать" сыграют против датского коллектива Astralis.
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